Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı CANLI | ING Erkekler Türkiye Kupası

ING Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadele Şanlıurfa'da, 12 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor. Kupa hedefi doğrultusunda final biletini almak için parkeye çıkan iki büyük takımdan kimin kazanacağı ise basketbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe Beko - Galatasaray mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

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1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 0-0 GALATASARAY

FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

ING Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı 14 Şubat Cuma günü saat 20.30'da başladı.

FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfa'da 12 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Galatasaray basketbol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE