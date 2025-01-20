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Haberler Basketbol Fenerbahçe Opet, 72 maçlık galibiyet serisine 4 kupa sığdırdı

Fenerbahçe Opet, 72 maçlık galibiyet serisine 4 kupa sığdırdı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son oynadığı OGM Ormanspor maçını 72-59 kaybeden Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Türkiye'de 2 yıl sonra mağlup olurken bu periyoda 4 kupa sığdırdı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 11:24
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Fenerbahçe Opet, 72 maçlık galibiyet serisine 4 kupa sığdırdı

Son yenilgisini 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin deplasmanında alan sarı-lacivertli takım, 742 gün boyunca Türkiye'de çıktığı 68 lig, 3 Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarında rakiplerini yenerek ulaşılması zor bir seriye imza attı.

Toplamda üst üste 72 maç kazanan sarı-lacivertli takım, bu periyotta 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarında da şampiyonluk yaşayarak müzesine 4 kupa götürdü.

GEÇEN SEZON NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU

2022-2023 sezonunun 14. haftasında Mersin deplasmanından yenilgiyle dönen Fenerbahçe Opet, sezonun geri kalanında 7'si şampiyonluk play-off serisi olmak 19 maçtan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle 2022-2023 sezonunda Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçları oynanmadı.

2023-2024 sezonunda kaldığı yerden devam eden sarı-lacivertliler, normal sezonu 28 galibiyetle tamamlarken, play-off serilerindeki 7 maçı da kazandı. Kadınlar Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Opet, geçen sene Türkiye'de oynadığı 38 karşılaşmayı kazanarak sezonu 2 kupayla tamamladı.

Bu sezona da hızlı başlayan sarı-lacivertli takım, ligde üst üste 14 galibiyet elde ederken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ÇBK Mersin'i yenerek müzesine bir kupa daha götürdü.

Fenerbahçe Opet, son 3 sezonda Türkiye'de üst üste 72 maç kazanarak bu alanda rekora imza attı.

- Avrupa'da 1 yıldır bileği bükülmüyor

Türkiye'de 742 gün kaybetmeyip 4 kupa kazanan Fenerbahçe Opet, Avrupa'da da benzer bir performans ortaya koydu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son yenilgisini geçen sezon İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibine karşı deplasmanda alan sarı-lacivertliler, 11 Ocak 2024'te oynanan bu maçın ardından çıktığı 18 Avrupa mücadelesini de galibiyetle tamamladı.

Avrupa'da 376 gündür mağlup olmayan Fenerbahçe Opet, bu süreçte FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzanırken FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupası'nı da kaldırmayı başardı.

Kaynak: AA

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