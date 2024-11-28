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Haberler Basketbol Alperen Şengün’den bir double-double daha!

Alperen Şengün’den bir double-double daha!

NBA’de milli oyuncu Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, deplasmanda oynadığı Philadelphia 76ers’ı 122-115’lik skorla yendi. Alperen 35 dakika süre aldığı maçta 22 sayı, 14 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 10:14
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Alperen Şengün’den bir double-double daha!

NBA'de normal sezon heyecanı 14 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı uzatmalarda 122-115'lik skorla mağlup etti ve 14. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen, 35 dakika parkede kaldı ve 22 sayı, 14 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı. Takımda ayrıca Jalen Green 41 sayı, 7 ribaund ve Amen Thompson da 19 sayı, 13 ribaund ile katkı verdi. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Tyrese Maxey 39 sayı, 10 asist ve Guerschon Yabusele 22 sayı, 7 ribaund ile oynasa da galibiyete yetmedi.

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