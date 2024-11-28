Alperen Şengün’den bir double-double daha!

NBA'de normal sezon heyecanı 14 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı uzatmalarda 122-115'lik skorla mağlup etti ve 14. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen, 35 dakika parkede kaldı ve 22 sayı, 14 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı. Takımda ayrıca Jalen Green 41 sayı, 7 ribaund ve Amen Thompson da 19 sayı, 13 ribaund ile katkı verdi. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Tyrese Maxey 39 sayı, 10 asist ve Guerschon Yabusele 22 sayı, 7 ribaund ile oynasa da galibiyete yetmedi.

Alperen Şengün, Philadelphia 76ers karşısında istatistik kağıdını doldurdu 👀 🏀 22 sayı 💪 14 ribaund 🅰️ 7 asist 🧤 2 top çalma ❌ 1 blok Houston Rockets, Philadelphia 76ers'ı uzatmada 122-115 mağlup etti. pic.twitter.com/qUyFWW8QsI — NBA Türkiye (@NBATurkiye) November 28, 2024