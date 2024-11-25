  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol Eski Fenerbahçeli Raul Neto Barcelona'da

Eski Fenerbahçeli Raul Neto Barcelona'da

Barcelona, Eski Fenerbahçeli basketbolcu Raul Neto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eski Fenerbahçeli Raul Neto Barcelona'da

Yaşadığı ağır diz sakatlıkları sebebiyle Fenerbahçe kariyeri başlamadan biten ve ardından ülkesi Brezilya'nın 1. Lig ekiplerinden EC Pinheiros'a transfer olan Raul Neto Avrupa basketboluna geri döndü.

Euroleague'in iddiali ekiplerinden Barcelona, 32 yaşındaki oyun kurucuyu kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Tecrübeli oyuncu 2015-2023 yılları arasında kariyerini NBA'de sürdürmüştü.

Son olarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkesi Brezilya'nın milli takım formasını da terleten Neto, görev aldığı iki maçta 4.0 sayı ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Medina'dan kötü haber! Yeni takımını duyurdular
Arda Güler İspanya'da gündemde!
DİĞER
“Metin’in kaybı beni yıktı” Metin Arolat’ın yakın dostu Demet Sağıroğlu’ndan duygusal sözler!
Millete kılıç çekmenin bedeli! TSK üzerindeki "disiplinsizlik" gölgesini kaldırma vakti | Kim bu vesayet özlemi çeken tehditkar binbaşı?
F.Bahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can'ın ardından...
Osimhen'e misilleme! En Nesyri gidiyor o isim geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih - PSG maçı ne zaman? Bayern Münih - PSG maçı ne zaman? 12:18
N'koudou Arabistan Ligi'ni domine ediyor! N'koudou Arabistan Ligi'ni domine ediyor! 12:13
Buruk tepki göstermişti! Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı Buruk tepki göstermişti! Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı 12:10
Liverpool puan farkını açarak zirvede rahatladı Liverpool puan farkını açarak zirvede rahatladı 11:50
Medina'dan kötü haber! Yeni takımını duyurdular Medina'dan kötü haber! Yeni takımını duyurdular 11:34
12 Dev Adam'ın Macaristan maçı kadrosu belli oldu! 12 Dev Adam'ın Macaristan maçı kadrosu belli oldu! 11:33
Daha Eski
Barcelona - Brest maçı ne zaman? Barcelona - Brest maçı ne zaman? 11:25
Maradona ölümünün 4. yılında anılıyor Maradona ölümünün 4. yılında anılıyor 11:10
Young Boys - Atalanta maçı ne zaman? Young Boys - Atalanta maçı ne zaman? 10:53
G.Saray'a Osimhen şoku! G.Saray'a Osimhen şoku! 10:45
Bayer Leverkusen - Salzburg maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Salzburg maçı ne zaman? 10:40
Talisca'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! Talisca'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! 10:38