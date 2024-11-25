Eski Fenerbahçeli Raul Neto Barcelona'da

Yaşadığı ağır diz sakatlıkları sebebiyle Fenerbahçe kariyeri başlamadan biten ve ardından ülkesi Brezilya'nın 1. Lig ekiplerinden EC Pinheiros'a transfer olan Raul Neto Avrupa basketboluna geri döndü.

Euroleague'in iddiali ekiplerinden Barcelona, 32 yaşındaki oyun kurucuyu kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Tecrübeli oyuncu 2015-2023 yılları arasında kariyerini NBA'de sürdürmüştü.

Son olarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkesi Brezilya'nın milli takım formasını da terleten Neto, görev aldığı iki maçta 4.0 sayı ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.