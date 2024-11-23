F.Bahçe Beko zirvedeki yerini korudu!

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 11. hafta maçlarını hafta içinde oynadı.

Ligde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında Virtus Sagafredo Bologna karşısında Marko Guduric-Nigel Hayes Davis ikilisinin etkili performansıyla galibiyete uzandı. Son çeyrekte 10 sayı geriye düşen sarı-lacivertliler, bu iki ismin kritik basketleriyle rakibini 86-82 yendi ve liderliğini korudu.

Üst üste 6. galibiyetini alan başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, toplamda ise 9 kez galip geldi.

ANADOLU EFES, SEZONUN SÜRPRİZ TAKIMINA KAYBETTİ

Anadolu Efes ise sezonun sürpriz ekibi Paris Basketbol'u konuk etti.

Rakibine 93-84 yenilen Anadolu Efes, 5. mağlubiyetini yaşayarak haftayı 9. sırada tamamladı. Anadolu Efes, bu sezon seyircisi önünde oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybetti.

Fransız temsilcisi Paris Basketbol ise çıkışına devam ediyor. Geçen sezon Avrupa Kupası'nı alan ve ilk kez THY Avrupa Ligi'nde oynama fırsatı yakalayan Paris Basketbol, üst üste 7. galibiyetini elde etti. Ligin en mütevazı kadrolarından birine sahip Paris Basketbol, toplamda 8 galibiyete ulaştı ve haftayı 4. sırada tamamladı.

OBRADOVİC'İN PARTİZAN'I KÖTÜ GİDİŞATI DERBİDE DURDURDU

Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan başantrenör Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, kötü gidişatı Kızılyıldız derbisinde sona erdirdi.

Partizan, yaklaşık 21 bin seyirci önünde deplasmanda Kızılyıldız'ı 89-77 mağlup etti. 6 maçlık mağlubiyet serisine son veren Obradovic'in öğrencileri, 3. galibiyetlerini elde etti.

ERGİN ATAMAN'SIZ PANATHİNAİKOS KAYBETTİ

Panathinaikos AKTOR Başantenörü Ergin Ataman, A Milli Takım'daki görevi nedeniyle Yunan ekibinin Avrupa Ligi maçına çıkamadı.

FIBA Avrupa ve Avrupa Ligi yönetiminin uzun yıllardır devam eden maç takvimi anlaşmazlığı bu sezon da devam etti. Türkiye'nin 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan'ı konuk ettiği maç ile Panathinaikos AKTOR'un deplasmandaki Zalgiris müsabakası aynı güne denk geldi.

Yunan kulübünün izin vermesiyle Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başında yer aldı. Panathinaikos AKTOR'un başında Zalgiris karşılaşmasına, Ataman'ın yardımcısı Christos Serelis çıktı. Panathinaikos AKTOR, karşılaşmayı 84-77 kaybetti ve bu sezonki 4. yenilgisini yaşayarak 5. sıraya geriledi.

MİLLİ OYUNCULARIN PERFORMANSI

Milli oyuncular Onuralp Bitim ve Ömer Faruk Yurtseven, THY Avrupa Ligi'nde bu hafta takımlarıyla maça çıktı.

Panathinaikos AKTOR'un pivotu Ömer Faruk ile Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih'e kiraladığı kısa forvet Onuralp Bitim, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.

Ömer Faruk, kendi adına sezonun en iyi performansını sergilediği Zalgiris maçında 16 sayı ve 6 ribauntla takımının en etkili ismi oldu.

Onuralp Bitim ise NBA'den döndükten sonra Avrupa Ligi'nde Bayern Münih ile ilk maçına çıktı. Takımının Barcelona'yı 100-78 yendiği maçta 16 dakika 4 saniye görev alan Onuralp, sayı üretemedi.

Cedi Osman ise Panathinaikos AKTOR'un izin vermesiyle milli takımda yer aldı.

HAFTANIN MVP'Sİ MONACO'DAN OKOBO

THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Monaco'nun Fransız oyun kurucusu Elie Okobo oldu.

Okobo, takımının LDLC ASVEL'i 103-92 yendiği maçta 27 sayı, 6 asistle oynadı ve 36 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si olmayı başardı.

ANDREAS OBST'TAN ÜÇ SAYI REKORU

Bayern Münih'in oyun kurucusu Andreas Obst, Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en fazla 3 sayılık basket atan oyuncu oldu.

Barcelona'yı 100-78 yendikleri maçta Obst, üç sayı çizgisinin gerisinden 11 isabet buldu. Toplam 16 kez üç sayı deneyen Alman oyun kurucu, 11 isabet bularak bir maçta en fazla üçlük atan oyuncu olarak lig tarihine geçti. Obst, maçta attığı 34 sayının 33'ünü üç sayı çizgisinin gerisinden buldu.

Önceki rekor 10 kez isabetle Fenerbahçe Beko formasıyla Andrew Goudelock ile Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Alba Berlin'den Marcus Eriksson'a aitti.

SONUÇLAR

Virtus Sagafredo Bologna-Fenerbahçe Beko: 82-86

Anadolu Efes-Paris Basketbol: 84-93

Monaco-LDLC ASVEL: 103-92

Kızılyıldız-Partizan: 77-89

Olympiakos-Baskonia: 92-69

EA7 Emporio Armani Milan-Maccabi Playtika: 98-86

Real Madrid-ALBA Berlin: 98-84

Zalgiris-Panathinaikos AKTOR: 84-77

Bayern Münih-Barcelona: 100-78

12. HAFTADA "EL CLASİCO" OYNANACAK

THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın en önemli maçında İspanyol ekipleri Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Basketbolun "El Clasico"su 28 Kasım Perşembe günü TSİ 22.45'te Barselona'daki Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak.

Türk takımlarından lider Fenerbahçe Beko, 29 Kasım Cuma günü İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Anadolu Efes ise aynı gün TSİ 23.00'te Fransa'da LDLC ASVEL'e konuk olacak.

Ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

28 Kasım Perşembe:

21.00 Zalgiris-Baskonia (Zalgirio Arena)

22.00 Alba Berlin-Maccabi Playtika (Uber Arena)

22.30 Partizan-Olympiakos (Stark Arena)

22.30 Paris Basketbol-Virtus Sagafredo Bologna (Adidas Arena)

22.45 Barcelona-Real Madrid (Blaugrana)

29 Kasım Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan (Ülker Spor ve Etkinlik)

22.00 Kızılyıldız-Bayern Münih (Belgrad Arena)

22.15 Panathinaikos AKTOR-Monaco (OAKA Altion)

23.00 LDLC ASVEL-Anadolu Efes (LDLC Arena)