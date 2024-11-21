Anadolu Efes - Paris Basket maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Paris Basket'i ağırlıyor.
Temsilcimiz sahasında kazanarak toplamda 7'nci, üst üste 3'üncü galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.
Anadolu Efes - Paris Basket maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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1. PERİYOT: Anadolu Efes 20 - 20 Paris Basket
ANADOLU EFES - PARIS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Anadolu Efes - Paris Basket maçı 21 Kasım Perşembe günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.