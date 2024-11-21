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Haberler Basketbol Anadolu Efes - Paris Basket maçı CANLI | THY EuroLeague

Anadolu Efes - Paris Basket maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de 11. hafta maçları devam ediyor. Anadolu Efes, Paris Basket'i konuk ediyor. Son EuroLeague maçında deplasmanda Real Madrid'i yenen temsilcimiz, sahasında 7. galibiyetini almak için parkeye çıkıyor. Anadolu Efes - Paris Basket maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 20:30 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 20:46
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Anadolu Efes - Paris Basket maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Paris Basket'i ağırlıyor.

Temsilcimiz sahasında kazanarak toplamda 7'nci, üst üste 3'üncü galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.

Anadolu Efes - Paris Basket maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 20 - 20 Paris Basket

ANADOLU EFES - PARIS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Anadolu Efes - Paris Basket maçı 21 Kasım Perşembe günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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