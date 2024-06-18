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Fenerbahçe Beko Yam Madar ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe Beko 23 yaşındaki İsrailli basketçi Yam Madar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 11:16 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 12:14
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Fenerbahçe Beko Yam Madar ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 23 yaşındaki İsrailli basketbolcu Yam Madar ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Yam Madar ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Yam Madar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Madar, bu sezon sarı-lacivertli forma ile Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

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