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Fenerbahçe Beko Devon Hall’ı transfer etti!

Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano ile sözleşmesi biten ABD’li şutör guard Devon Hall’ı kadrosuna kattığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 15:13
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Fenerbahçe Beko Devon Hall’ı transfer etti!

Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki ABD'li şutör guard Devon Hall'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu EuroLeague'de Final Four ile bitiren, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise şampiyon olan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon kadro planlamasına başladı. Sarı-lacivertliler, Olimpia Milano ile sözleşmesi sonra eren ABD'li şutör guard Devon Hall'ı kadrosuna kattığı duyurdu.

Hall, geçtiğimiz sezon Milano ekibiyle 37 maçta ortalama 24.7 dakika süre aldı. 28 yaşındaki oyuncu, sezonu 8.3 sayı, 3.5 ribaund ve 2.1 asist ortalamasıyla tamamladı.

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