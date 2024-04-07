Fenerbahçe Alagöz Holding 85-64 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe sahasında kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 85-64 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takım, final serisinde 2-0 öne geçti.
Seride üçüncü maç, 17 Nisan Çarşamba günü Mersin'de oynanacak.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Mehmet Şahin, Murat Ciner, Önder Yılmaz
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 2, Howard 22, Meesseman 14, Anderson 13, McBride 22, Selin Gül, İdil Saçalır, Alperi Onar 10, Tilbe Şenyürek 2
ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 21, Mabrey 9, Araujo, Copper 19, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 6, Holingsvorth 7
1. Periyot: 24-18
Devre: 35-34
3. Periyot: 63-46