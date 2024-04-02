Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final heyecanı devam ediyor. Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG - FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı 2 Nisan Salı günü saat 20:30'da başlayacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı yayınlanacak.

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