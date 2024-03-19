Pınar Karşıyaka 98 - 87 Hapoel Bank Yahav (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, son 16 turu K Grubu son maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımını 98-87 mağlup etti.

İzmir'de oynanması gereken ancak güvenlik gerekçe gösterilerek Bosna Hersek'in Laktasi kentine alınan müsabakanın ilk çeyreğini 30-19 önde geçen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 47-46 üstünlükle gitti.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ve son çeyreğe 68-65 önde giren yeşil-kırmızılı ekip, salondan 98-87 galip ayrıldı.

İspanyol ekip Lenovo Tenerife'nin çıkmayı daha önce garantilediği grupta, çeyrek final bileti alan ikinci takım Hapoel Bank Yahav oldu.

İki galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka, grubu son sırada tamamladı.