Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın şort sponsoru Poca oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda şort sponsoru Poca oldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, United Payment ve OYAK Portföy Yönetimi ortaklığı ile kurulan bir dijital cüzdan olan Poca logosunun sezon sonuna kadar Fenerbahçe Beko'nun şortlarında yer alacağı bildirildi.

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detayların da ileri bir tarihte duyurulacağı kaydedildi.