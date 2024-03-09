Galatasaray Ekma 95-78 Darüşşafaka Lassa (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray Darüşşafaka'ya geçit vermedi!

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Musa Kazım Çetin
Galatasaray Ekmas: Bost 17, Buğrahan Tuncer 15, Göksenin Köksal 7, McCormack 11, Sadık Emir Kabaca 16, Karahan Tuan Efeoğlu 3, İsmet Akpınar 13, Halilovic 11, Yeboah 2
Darüşşafaka Lassa: Woodard 10, Enes Berkay Taşkıran 14, Can Korkmaz 5, Berk Demir 15, Cartlon 11, Tolga Kay, Adams 8, Rahkman 9, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 6
1. Periyot: 20-17
Devre: 45-36
3. Periyot: 70-55
5 Faulle çıkan: 37.36 Halilovic (Galatasaray Ekmas)