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Galatasaray Ekmas Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Telekom Baskets Bonn konuk edecek

Galatasaray Ekmas Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u konuk edecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 10:51
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Galatasaray Ekmas Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Telekom Baskets Bonn konuk edecek

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun dördüncü haftasında yarın Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu'dan yayımlanacak.

J Grubu'nda çıktığı 3 maçı da kaybeden sarı-kırmızılı ekip, son sırada yer alıyor. Yarınki maçı kaybetmesi durumunda gruptaki diğer karşılaşmanın sonucuna göre Galatasaray'ın Avrupa'ya veda etme ihtimali bulunuyor.

Telekom Baskets Bonn ise namağlup lider olarak yoluna devam ediyor.

İki takım arasında grupta yapılan ilk maçı Alman ekibi 89-76 kazanmıştı.

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