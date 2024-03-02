Değerli galibiyet

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Medicana Sağlık Grubu ile yapılan sponsorluk anlaşmasında önemli açıklamalar yaptı. Türkoğlu, "Özel sağlık sektörünün öncü markaları arasında yer alan Medicana Sağlık Grubu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru olacak. Türkiye ve dünyanın çeşitli coğrafyalarına üst düzey sağlık hizmeti sunan bir kurumla iş birliği yapacağımız için büyük heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

BİZİ MUTLU ETTİ

Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın son saniyede kazandığı İzlanda maçıyla ilgili ise şunları söyledi: "Kazanmak hem motivasyon anlamında hem de tecrübe anlamında bizleri mutlu ediyor. Taraftarımız için önemli bir heyecan süreci oldu. Biz olaylara yönetici olarak farklı bakıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz ve katılacağımız turnuva için olumlu bir adım olarak görüyoruz. Rakibimiz İzlanda da olsa son saniye kazanmış olsak da bizim için değerli bir galibiyetti."