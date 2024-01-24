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Bravo kızlar

Kadınlar Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz F.Bahçe ve ÇBK Mersin rakiplerini yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 01:06
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Bravo kızlar

Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda, Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye konuk olan F.Bahçe Alagöz Holding, rakibini 33 sayı farkla yenerek zirvedeki yerini korudu: 82-49. Sarı-lacivertliler, 11. galibiyetini alırken, Collier 21 sayı, 8 ribauntluk performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. B Grubu'ndaki temsilcimiz ÇBK Mersin de, Macaristan'da Serco UNI Györ'ü 76-71 yenerek 9. zaferini elde etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. 23 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistlik performans sergileyen Mabrey, maçın en skoreri oldu.

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