Bravo kızlar

Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda, Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye konuk olan F.Bahçe Alagöz Holding, rakibini 33 sayı farkla yenerek zirvedeki yerini korudu: 82-49. Sarı-lacivertliler, 11. galibiyetini alırken, Collier 21 sayı, 8 ribauntluk performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. B Grubu'ndaki temsilcimiz ÇBK Mersin de, Macaristan'da Serco UNI Györ'ü 76-71 yenerek 9. zaferini elde etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. 23 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistlik performans sergileyen Mabrey, maçın en skoreri oldu.