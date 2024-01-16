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Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Rio Breogan'la karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Pınar Karşıyaka, 17 Ocak Çarşamba günü evinde Rio Breogan'la karşılaşacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:40
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Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Rio Breogan'la karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde galip gelecek takımın son 16 turuna yükseleceği play-in üçüncü maçında 17 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Rio Breogan'la İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak

İzmir'deki ilk maçı 89-85 kazanan Pınar Karşıyaka, deplasmandaki karşılaşmayı 80-73 kaybetti. Salı günki müsabakayı kazanan ekip son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri ile K Grubu'nda yer alacak.

AVRUPA'DA 264. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 264. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 139 galibiyet, 122 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 20 bin 940 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 411 sayı gördü.

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