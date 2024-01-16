Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Rio Breogan'la karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde galip gelecek takımın son 16 turuna yükseleceği play-in üçüncü maçında 17 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Rio Breogan'la İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak

İzmir'deki ilk maçı 89-85 kazanan Pınar Karşıyaka, deplasmandaki karşılaşmayı 80-73 kaybetti. Salı günki müsabakayı kazanan ekip son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri ile K Grubu'nda yer alacak.

AVRUPA'DA 264. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 264. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 139 galibiyet, 122 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 20 bin 940 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 411 sayı gördü.