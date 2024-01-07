Bursaspor İnfo Yatırım 73-83 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - ÖZET Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 83-73 mağlup etti.

Karşılaşmaya Mutaf ve Hamilton'un sayılarıyla başlayan Bursaspor, Anadolu Efes'ten Oturu ve Daum'un sayılarına engel olamayınca 5. dakika eşitlikle (10-10) geçildi. Savunmada sertliği arttırıp hücumda da agresif oynayan Bursa temsilcisi, Michineau'nun sayı ve asistleriyle ilk çeyreği 27-21 önde kapattı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Daum ve Rıdvan Öncel ikilisinin set oyunlarıyla 15. dakikada farkı önce eşitledi (30-30), Erten Gazi'nin 3 sayılık isabetliyle ardından öne geçti: 30-33. İki takımın da daha kontrollü oynadığı çeyrek karşılıklı basketlerle devam ederken, soyunma odasına da 41-41 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyota da iyi başlayan konuk ekip, Oturu ve Daum ikilisiyle etkili olmaya devam ederek, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 44-54. Bursaspor'un kötü hücumları karşısında daha sakin hücum eden Anadolu Efes, bu periyotta farkı çift hanelerde tutmayı başardı ve final periyotuna 63-53 skor avantajıyla gitti.

Son periyoda iyi başlayan yeşil-beyazlı ekip, farkı 32. dakikada 6 sayıya indirdi: 57-63. Bursaspor'un bu reaksiyonu karşısında oyun disiplininden kopmayan Anadolu Efes, Oturu'nun iyi oyunuyla sayılar bulmaya devam etti ve parkeden 83-73 galip ayrıldı.

Bursaspor İnfo Yatırım: 73 - Anadolu Efes: 83

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 13, Michineau 11, Brown 7, David Mutaf 6, Hamilton 12, Floyd 14, Ömer Utku Al 2, Enes Berkay Taşkıran 4, Semih Erden, Metin Türen 4

Anadolu Efes: Beaubois 9, Rıdvan Öncel 15, Erten Gazi 9, Oturu 30, Daum 15, Emre Melih Tunca, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 5, Ercan Osmani, Willis

1. Periyot: 27-21

Devre: 41-41

3. Periyot: 53-63

5 faulle çıkan: 32.58 Hamilton (Bursaspor İnfo Yatırım)