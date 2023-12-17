Galatasaray Ekmas - Bahçeşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray Ekmas ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. 12. hafta müsabakası heyecanla bekleniyor. Maçın yayın bilgileri de araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ekmas - Bahçeşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY EKMAS - BAHÇEŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Ekmas - Bahçeşehir maçı 17 Aralık Pazar günü saat 15:30'da beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.