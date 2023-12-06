Galatasaray Muhaymin Mustafa ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Ekmas, Muhaymin Mustafa ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

🙏 Teşekkürler Muhaymin Mustafa

2022/23 sezonu başında kadromuza katılan ve 1,5 sezondur sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncumuz Muhaymin Mustafa ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Muhaymin Mustafa'ya göstemiş olduğu mücadele ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.