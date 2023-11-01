Titret Avrupa'yı

Türk takımları bugün potada Avrupa arenasına çıkacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Alman ekibi EWE Baskets Oldenburg'la saat 20.30'da İzmir'de karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı da FIBA Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Karadağ'ın KK Mornar ekibiyle karşılaşacak. Maç 20.00'de. Manisa BB de yine FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 3. maçında Portekiz'de Porto ile karşılaşacak. Mücadele 18.30'da başlayacak. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ise FIBA Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Slovakya'nın Bystrica ekibiyle karşılaşacak. Siyah beyazlılar, 20.00'de başlayacak maçı kazanırsa gruptaki 3. galibiyetini alacak. Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu'nda İsviçre'nin Fribourg ekibini 20.30'da konuk edecek. Antalya BB de FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 18.00'de Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını konuk edecek.