Haberler Basketbol Casademont Zaragoza 71-74 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Casademont Zaragoza 71-74 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 74-71 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 23:14 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 23:15
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Casademont Zaragoza 71-74 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 74-71 mağlup etti.

Zaragoza kentinde oynanan mücadelenin ilk periyodunu 30-19 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 42-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte daha etkili bir oyun ortaya koyan Casademont Zaragoza, son bölüme 62-57 önde girdi. Son 4 dakika 3 saniyeye 69-63 geride girmesine karşın 11 sayı ürettiği kalan bölümde rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyan Fenerbahçe Alagöz Holding, karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 3. galibiyetini aldı. Zaragoza ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Kayla McBride, kaydettiği 26 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

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