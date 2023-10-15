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Aliağa Petkimspor 76-74 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray Ekmas deplasmanda Aliağa Petkimspor'a 76-74 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 18:12 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 18:35
Aliağa Petkimspor 76-74 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray Ekmas'ı 76-74 mağlup etti.

İlk 5 dakikası ev sahibinin 9-7 üstünlüğüyle geçilen müsabakada Aliağa Petkimspor, Thomas ile 6 sayı bulurken, rakip takımda Radebaugh ile sayılar buldu. İlk periyot ev sahibi takımını 22-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyota Galatasaray Ekmas, ataklarını sayıya dönüştüremezken, periyota daha atak bir oyunla başlayan Aliağa Petkimspor Efianayi ve Zoriks sayılarıyla ilk 5 dakikada farkı 6 sayıya (35-26) kadar çıkardı. Konuk takım Buğrahan Tuncer ve Walden üst üste attığı sayılar atmasına rağmen, soyunma odasına 46-36 yenik gitti.

Konuk ekip, üçüncü periyota İsmet Akpınar'ın etkili oyunuyla başladı. Aliağa Petkimspor da Thomas ve Zoriks bulduğu sayılarla 25. dakikayı 56-48 önde tamamladı. Ev sahibi takımda Mahir Ağva sayılarına Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla karşılık veren Galatasaray Ekmas, periyotu 62-53 geride tamamladı.

Karşılıklı atılan basketlerle devam eden maçın son 5 dakikasına ev sahibi takımın 9 sayı (68-59) üstünlüğüyle girildi. Maçın bitmesine bir dakika kala Martin'in 3 sayılık atışı baskete çevirmesiyle Galatasaray Ekmas son 55 saniyeye 72-70 mağlup girdi. Son dakikaları çekişmeli geçen mücadeleyi ev sahibi ekip Aliağa Petkimspor, 76-74 kazandı.

1. Periyot: 22-16

Devre: 46-36

3. Periyot: 62-53

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