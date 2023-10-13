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VALENCIA FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE | Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Euroleague'de 2. hafta müsabakaları sürüyor. Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Valencia'ya konuk olacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 12:10
VALENCIA FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE | Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 2. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Valencia ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Valencia maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta naklen canlı yayınlanacak.

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