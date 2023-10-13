VALENCIA FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE | Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 2. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Valencia ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Valencia maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta naklen canlı yayınlanacak.