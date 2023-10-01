Efes açılışı yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu ilk hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-78 yendi. Lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı da 48-38 önde geçti. Efes'te 6 oyuncu çift haneli rakamlara ulaştı. Günün diğer karşılaşmasıda Tofaş, ligin yeni ekibi Samsunspor'u farklı geçti: 104-91.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu ilk hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-78 yendi. Lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı da 48-38 önde geçti. Efes'te 6 oyuncu çift haneli rakamlara ulaştı. Günün diğer karşılaşmasıda Tofaş, ligin yeni ekibi Samsunspor'u farklı geçti: 104-91.