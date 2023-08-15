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Efes’te 2 takviye birden

Anadolu Efes, 29 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda görev alan basketbolcuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Lacivert beyazlılar ayrıca 25 yaşındaki pivot Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 06:50
Efes’te 2 takviye birden
Anadolu Efes, 29 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda görev alan basketbolcuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Lacivert beyazlılar ayrıca 25 yaşındaki pivot Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı. Osmani ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
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