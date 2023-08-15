Efes’te 2 takviye birden

Anadolu Efes, 29 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda görev alan basketbolcuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Lacivert beyazlılar ayrıca 25 yaşındaki pivot Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı.
Anadolu Efes, 29 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda görev alan basketbolcuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Lacivert beyazlılar ayrıca 25 yaşındaki pivot Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı. Osmani ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.