Sestina Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; ABD'li oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon T.Telekom'da görev alan Sestina, Basketbol Süper Ligi'nde 10,8 sayı, 3,4 ribaunt, 0,8 asist ortalamaları ile oynadı.
FenerbahçeBeko Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; ABD'li oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon T.Telekom'da görev alan Sestina, Basketbol Süper Ligi'nde 10,8 sayı, 3,4 ribaunt, 0,8 asist ortalamaları ile oynadı.