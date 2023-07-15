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Sestina Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; ABD'li oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon T.Telekom'da görev alan Sestina, Basketbol Süper Ligi'nde 10,8 sayı, 3,4 ribaunt, 0,8 asist ortalamaları ile oynadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Sestina Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; ABD'li oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon T.Telekom'da görev alan Sestina, Basketbol Süper Ligi'nde 10,8 sayı, 3,4 ribaunt, 0,8 asist ortalamaları ile oynadı.
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