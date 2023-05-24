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A Milli Kadın Basketbol Takımı İstanbul'da hazırlık turnuvasına katılacak

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde İstanbul'da hazırlık turnuvası düzenlenecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:11
A Milli Kadın Basketbol Takımı İstanbul'da hazırlık turnuvasına katılacak

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 15-25 Haziran'da Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, İstanbul'da hazırlık turnuvasına katılacak.

Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu ve Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 25-27 Mayıs'ta oynanacak müsabakalarda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Çekya ve Letonya mücadele edecek.

Basketbolseverlerin ücretsiz olarak takip edebileceği organizasyonda millilerin maçları, TBF YouTube kanalından yayımlanacak.

Turnuvada program şöyle:

25 MAYIS PERŞEMBE
20.00 Türkiye-Çekya (Sinan Erdem)

26 MAYIS CUMA:
17.00 Almanya-Çekya (Ahmet Cömert)

20.00 Türkiye-Letonya (Ahmet Cömert)

27 MAYIS CUMARTESİ:
16.00 Letonya-Çekya (Ahmet Cömert)

19.00 Almanya-Türkiye (Ahmet Cömert)

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