Haberler Basketbol Yukatel Merkezefendi Belediye 53 - 78 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yukatel Merkezefendi Belediye 53 - 78 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-53'lük skorla yenmeyi başardı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 16:16
Yukatel Merkezefendi Belediye 53 - 78 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-53 yendi.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Fatih Güler

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu, Rogkavopoulos 7, Rathan 7, Ayberk Olmaz 5, Hamilton 18, Altan Erol 3, Gielo, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Harris 13, Muhammed Doğan Şenli

Galatasaray Nef: Russell 16, Ennis 12, Göksenin Köksal 3, Sadık Emir Kabaca 13, Ristic 17, Berke İsmailçebi 2, Sedat Ali Karagülle 3, Mahir Ağva, Caloiaro 2, Ege Tan Yıldızoğlu 3, Muhaymin Mustafa 7

1. Periyot: 18-14

Devre: 30-37

3. Periyot: 39-58

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