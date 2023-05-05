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Anadolu Efes'ten bir Chris Singleton açıklaması daha geldi!

Anadolu Efes, Chris Singleton hakkında yeni bir bilgilendirme daha yayımladı. İşte o açıklama...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 16:44
Anadolu Efes'ten bir Chris Singleton açıklaması daha geldi!

Anadolu Efes'te, geçtiğimiz günlerde göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştı.

Anadolu Efes ise konuyla ilgili açıklamasında, "Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise Singleton'ın durumu hakkında bir bilgilendirme daha yapıldı. Anadolu Efes, "Oyuncumuz Chris Singleton, bugün yapılan son tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir. Singleton'ın takip ve tedavisine evinde devam edilecektir" açıklaması yaptı.

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