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EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali Prag’ta düzenlenecek

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali Çekya’nın başkenti Prag ev sahipliği yapacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 18:03
EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali Prag’ta düzenlenecek
EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali 14-16 Nisan tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenecek.

Türkiye'den ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Fenerbahçe Alagöz Holding'in de yer alacağı EuroLeague Kadınlar 2023'ün Dörtlü Finali 14-16 Nisan tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag'daki Kralovka Arena'da yapılacak. Etkinliğe ev sahipliği yapacak ZVVZ USK Prag turnuvayı daha önce tek kazanmış olan tek takım olurken Fenerbahçe Alagöz Holding geçen sene ikinci sırayı almıştı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Beretta Famila Schio takımları ise Dörtlü Final'de ilk kez yer alacak.

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali'nde 14 Nisan Cuma günü Fenerbahçe ile Schio, ZVVZ USK Prag ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasında yarı final karşılaşmaları oynanacak. Final ve 3'üncülük maçı ise 16 Nisan Pazar günü oynanacak. Maçların başlama saatleri daha sonra açıklanacak.
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