Basketbol liglerinde haftanın programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde altıncı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ise beşinci hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

4 KASIM CUMA:

19.00 Galatasaray Nef-TOFAŞ (Sinan Erdem)

5 KASIM CUMARTESİ:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 AYOS Konyaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Selçuklu Belediyesi)

18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Muradiye)

Ligde ONVO Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol, Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka maçları ise ertelendi.

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

5 KASIM CUMARTESİ:

14.00 Antalya 07 Basketbol-Beşiktaş (Kepez Turgut Özal)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Kayseri Atatürk)

15.30 Emlak Konut-BOTAŞ (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

6 KASIM PAZAR:

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (TOFAŞ)

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Rize Belediyesi (Başakşehir Sporz Kompleksi)

7 KASIM PAZARTESİ:

18.00 Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

4 KASIM CUMA:

17.30 Semt77 Yalovaspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (90. Yıl)

5 KASIM CUMARTESİ:

14.00 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Yılyak Samsunspor Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)

17.30 Depomaxx Haremspor-Ankaragücü Mamal Belediyesi (Şehit Mustafa Özel)

6 KASIM PAZAR:

14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)

15.45 Çağdaş Bodrumspor-OGM Ormanspor (Bodrum)

17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Sigortam.Net (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

7 KASIM PAZARTESİ:

18.00 Akran Gemlik Basketbol-Antalya Güneşi (Gemlik)