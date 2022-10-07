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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezon başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun perdesi açılıyor 1. hafta 8 Ekim Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 10:28
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezon başlıyor

Ligde yeni sezonun açılış maçında Antalya 07 Basketbol, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'le karşılaşacak. İlk haftanın dikkati çeken maçı ise geçen sezonun finalistleri Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Yenişehir Mersin Belediyesi arasında oynanacak.

Toplam 14 takımın yer alacağı ve ilk 8'in play-off oynayacağı ligin ilk hafta maç programı şöyle:

8 Ekim Cumartesi:

13.00 Antalya 07 Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kepez Turgut Özal)

14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)

15.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi (TOBB ETÜ)

16.00 Emlak Konut-Rize Belediyespor (Başakşehir Spor Kompleksi)

9 Ekim Pazar:

13.00 Bursa Uludağ Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Yenişehir Mersin Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

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