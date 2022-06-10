Avusturya - Fransa maçı CANLI İZLE

UEFA Uluslar A Ligi 1.Grup'ta Avusturya ile Fransa karşı karşıya geliyor.
Avusturya grupta topladığı 3 puanla 2. sırada bulunuyor. 1 puanı bulunan Fransa ise 3. sırada yer alıyor.
Avusturya - Fransa maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
AVUSTURYA - FRANSA MAÇININ İLK 11'LERİ
AVUSTURYA: Patrick Pentz-David Alaba-Maximilian Wöber-Stefan Lainer-Gernot Trauner-Nicolas Seiwald-Marcel Sabitzer-Konrad Laimer-Xaver Schlager-Marko Arnautovic-Andreas Weimann
FRANSA: Hugo Lloris-Benjamin Pavard-Ibrahima Konate-William Saliba-Theo Hernandez-Aurelien Tchouameni-Kingsley Coman-Boubacar Kamara-Antoine Griezmann-Karim Benzema-Moussa Diaby