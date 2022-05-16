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Bahçeşehir Koleji 94-98 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni 98-94 yenerek yarı finale yükseldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 23:37
Bahçeşehir Koleji 94-98 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ING Basketbol Süper Ligi

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Galatasaray Nef, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Bahçeşehir Koleji: Jones 18, Hall 9, Erkan Yılmaz, Black 10, Smith 23, Muhammed Mustafa Baygül 6, Oğuz Savaş 9, Hasan Emir Gökalp, Solomon 19, Berkay Candan

Galatasaray Nef: Bost 20, Kravish 20, Göksenin Köksal 8, Canaan 14, Blackshear 10, Trimble 18, Sadık Emir Kabaca 8, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş

1. Periyot: 21-25

Devre: 39-48

3. Periyot: 68-74

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