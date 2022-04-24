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Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 94-59 | MAÇ SONUCU ÖZET

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Frutti Extra Bursaspor, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u ağırladı. Mücadele, Frutti Extra Bursaspor'un 94-59'luk galibiyetiyle sonuçlandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 16:59
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 94-59 | MAÇ SONUCU ÖZET
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 94-59 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Serhat Büker, Tolga Edis

Frutti Extra Bursaspor: Tarık Sezgün 6, Mithat Can Özalp 5, Ömer Utku Al 2, Onuralp Bitim 18, Heyes 10, Holland 12, Needham 15, Metin Türen 10, Andrews 12, Dudzinski 4, Birkan Batuk

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Berkan Aksu 2, Onur Özkapıcı 3, Hüseyin Çevirgen 2, Kayra Can Müezzinoğlu, Tuğberk Gedikli 3, Mertcan Solkol 2, Şafak Edge 7, Hamilton 3, Hayes 18, Filipovity 19

1. Periyot: 29-11

Devre: 43-24

3. Periyot: 76-41

Beş faulle çıkanlar: 32.08 Holland (Frutti Extra Bursaspor)

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