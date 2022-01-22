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Çankaya Üniversitesi 86-92 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 92-86 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 17:10
Çankaya Üniversitesi 86-92 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 92-86 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Ziya Özorhon, Mesut Öztürk, Batuhan Kümükoğlu

Çankaya Üniversitesi: White 30, Dikaioulaku 12, Melike Tuğba Oral 7, Price 19, İnci Güçlü 16, Derin Yaya, Kübra Erat, Tuğçe Murat 2

Galatasaray: Plum 24, Pelin Derya Bilgiç 6, Krajisnik 18, Melis Gülcan 21, Davis 14, Eda Şahin 2, Mısra Albayrak, Sude Yılmaz 2, Gizem Başaran Turan 5

1. Periyot: 32-22

Devre: 48-48

3. Periyot: 68-67


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