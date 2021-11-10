Anadolu Efes deplasmanda ALBA Berlin ile kozlarını paylaşacak

THY Euroleague'in 9. haftasında Anadolu Efes 11 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 8 haftada lacivert-beyazlılar 2 galibiyet, 6 mağlubiyetle 16. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 13. sırada yer alıyor. Son hafta Efes evinde Zenit'e 90-79 mağlup olurken, Berlin ise deplasmanda Zalgiris'i 79-71'lik skorla yendi.



13. RANDEVU

Anadolu Efes ile ALBA Berlin, Euroleague'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Efes'in büyük üstünlüğü bulunurken, lacivert-beyazlılar parkeden 11 kez galip ayrıldı. Berlin ise bir galibiyet sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda Efes, İstanbul'da 84-76, Berlin'de de 93-72'lik skorla galip ayrılmıştı.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 77.8 sayı, 32.1 ribaund ve 15.4 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, ALBA Berlin ise 75.0 sayı, 31.6 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Vasilije Micic 16.5, Berlin'de Maodo Lo 15.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor.