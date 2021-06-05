Anadolu Efes Fenerbahçe Beko | CANLI

ING Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Play-off final serisi ikinci maçında karşı karşıya geliyor. THY EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes, mücadeleden galibiyetle ayrılarak seride 2-0 öne geçmeyi amaçlıyor. Sarı-lacivertliler ise zorlu maçı kazanarak durumu eşitlemek istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...



2. PERİYOT OYNANIYOR | CANLI SKOR

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 34-32



1. PERİYOT SONUCU

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 23-19

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 5 Haziran Cumartesi günü saat 19:30'da başladı. Kritik mücadele, TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

İki takım arasındaki ilk maçı Anadolu Efes, 111-71 kazandı.

FİNAL YOLU

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.