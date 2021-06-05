Haberler Basketbol Anadolu Efes Fenerbahçe Beko | CANLI

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Türkiye Play-off final serisinde heyecan devam ediyor. Serinin ikinci maçında sahasında 'yu konuk ediyor. İlk maçı kazanan ev sahibi ekip, ikinci galibiyeti için parkeye çıktı. Sarı-lacivertliler ise seride eşitliği yakalamak istiyor. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 19:25 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 20:12
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko | CANLI

'nde final heyecanı devam ediyor. ile , Play-off final serisi ikinci maçında karşı karşıya geliyor. şampiyonu Anadolu Efes, mücadeleden galibiyetle ayrılarak seride 2-0 öne geçmeyi amaçlıyor. Sarı-lacivertliler ise zorlu maçı kazanarak durumu eşitlemek istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

2. PERİYOT OYNANIYOR | CANLI SKOR
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 34-32

1. PERİYOT SONUCU
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 23-19

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 5 Haziran Cumartesi günü saat 19:30'da başladı. Kritik mücadele, 'da canlı yayınlanıyor.

İki takım arasındaki ilk maçı Anadolu Efes, 111-71 kazandı.

FİNAL YOLU
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde 'i, yarı finalde de 'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde 'i eledikten sonra yarı finalde 'yı geçerek adını finale yazdırdı.

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