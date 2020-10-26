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Başantrenörü istifa etti!

takımlarından 'ta 2015 yılından beri başantrenörlük görevini üstlenen , görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 13:07 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 14:43
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene istifa etti!

Ligi ekiplerinden , Başantrenör 'nin görevi bırakma kararı aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2015 yılından bu yana temsilcisinde başantrenör olarak çalışmaya devam eden Orhun Ene'nin görevi bıraktığı bildirildi. Deneyimli koçun, görevi boyunca birçok başarıya imza attığı vurgulanan açıklamada, "TOFAŞ ailesine 2015-2016 sezonu öncesi katılan, duruşu, karakteri ve iletişimiyle örnek bir spor adamı olan koçumuz Orhun Ene'ye, kulübümüze ve Bursa basketboluna yaptığı değerli katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

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