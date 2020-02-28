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28 Şubat 2020, Cuma
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Potada 2 maç vardı

Potada 2 maç vardı

ING Süper Ligi’nde dün iki maç oynandı. 20. hafta mücadelesinde , Basketbol’u 82-72 mağlup etti.

Günün diğer maçında Sompo Japan, sahasında konuk ettiği Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 92-90 yendi.

  1. 28.2.2020
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