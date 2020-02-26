Ergin Ataman: Play off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Alba Berlin maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ataman, "Çok dikkatli olmalıyız. Zor bir deplasman maçı olacağı kesin" diye konuştu.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ALBA Berlin'in tempolu ve kolektif basketbol oynayan bir takım oynadığını belirterek, "Zor bir deplasman maçı olacağı kesin" dedi.
THY Euroleague'in 26. haftasında yarın Almanya ekibi Alba Berlin'e konuk olacak olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan James Anderson karşılaşma öncesinde kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Alba Berlin'in İstanbul'da oynadıkları maçta kendilerini çok zorladıklarını belirten Ergin Ataman, "Bu sezon en çok sayı yediğimiz rakip oldu. Tempolu ve kolektif basketbol oynayan bir takım. İyi savunma yapmalı ve ribauntlarda çok dikkatli olmalıyız. Zor bir deplasman maçı olacağı kesin" diye konuştu.
James Anderson ise karşılaşma ile ilgili olarak, "Güzel bir atmosferde, kadrosunda birçok tecrübeli oyuncu bulunan bir takıma karşı zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Deplasmanda oynayacağımız çetin bir karşılaşma olacak. Her türlü detayı dikkate almalıyız, topa sahip olmalıyız ve play off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz" şeklinde konuştu.
- 26.02.2020
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
Ergin Ataman: Play off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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