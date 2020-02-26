Ergin Ataman: Play off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz | Son dakika Anadolu Efes haberleri - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Ergin Ataman: Play off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz"

: Play off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz

Ergin Ataman: Play off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz

Başantrenörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ataman, "Çok dikkatli olmalıyız. Zor bir deplasman maçı olacağı kesin" diye konuştu.

Başantrenörü , 'in tempolu ve kolektif oynayan bir takım oynadığını belirterek, "Zor bir deplasman maçı olacağı kesin" dedi.

Euroleague'in 26. haftasında yarın ekibi Alba Berlin'e konuk olacak olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan karşılaşma öncesinde kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Alba Berlin'in 'da oynadıkları maçta kendilerini çok zorladıklarını belirten Ergin Ataman, "Bu sezon en çok sayı yediğimiz rakip oldu. Tempolu ve kolektif basketbol oynayan bir takım. İyi savunma yapmalı ve ribauntlarda çok dikkatli olmalıyız. Zor bir deplasman maçı olacağı kesin" diye konuştu.

James Anderson ise karşılaşma ile ilgili olarak, "Güzel bir atmosferde, kadrosunda birçok tecrübeli oyuncu bulunan bir takıma karşı zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Deplasmanda oynayacağımız çetin bir karşılaşma olacak. Her türlü detayı dikkate almalıyız, topa sahip olmalıyız ve play off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz" şeklinde konuştu.

  1. 26.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ergin Ataman: Play off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN