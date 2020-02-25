Potada dev derbi!
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko evinde Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği maç saat 20.15'te başlayacak. İki ezeli rakibin arasında oynanan ilk maçı Galatasaray Doğa Sigorta kazanmıştı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında derbi maçta yarın Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.15'te başlayacak. Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı. Galatasaray Doğa Sigorta ise Ataşehir'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı. Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Doğa Sigorta, 19 sayı farkla 83-64 kazanmıştı.
- 25.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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