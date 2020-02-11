MAÇ SONUCU Darüşşafaka Tekfen 81-71 Anadolu Efes

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes'i 81-71 yenen Darüşşafaka Tekfen, Dörtlü Final'e kaldı.

Karşılaşmaya hızlı hücumlarla başlayan ev sahibi Darüşşafaka Tekfen, pota altına katederek basketler bulan Browne'ın 10 sayı attığı ilk periyodu 24-14 üstünlükle tamamladı.

İkinci periyoda 8-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, hücum ribauntlarının yardımıyla basket kaydeden rakibi karşısında Beaubois ve Simon ile sayı üreterek soyunma odasına 39-38 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren ve rakibine yalnızca 10 sayı izni veren Darüşşafaka Tekfen, Hamilton ve Sinan Güler ile pota altını etkili kullanarak final periyoduna 58-49 üstün girdi.

Son periyoda iki takım da iyi savunma yaparak başladı. Ergin Ataman, hakeme itirazından dolayı 34. dakikada ikinci teknik faulünü alarak mücadeleden diskalifiye edildi. Anadolu Efes, top kayıpları artan rakibi önünde 36. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık isabetiyle 64-64 eşitlik yakaladı. Browne'ın üst üste kaydettiği basketlerle dengeyi bozan ve skor üstünlüğünü ele geçiren Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmadan 81-71 galip ayrılarak Dörtlü Final'e yükseldi.

Ev sahibi ekipte Browne, 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te Simon'un 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Darüşşafaka Tekfen, Dörtlü Final'de Galatasaray Doğa Sigorta ile TOFAŞ arasındaki çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.