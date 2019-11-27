Obradovic Fenerbahçe'nin başında THY Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıkacak
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın sahasında Rusya temsilcisi Khimki'yi konuk edecek Fenerbahçe Beko'da Sırp başantrenör Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.
Fenerbahçe'de 7. sezonunu geçiren Obradovic, tarihi başarılar kazandırdığı sarı-lacivertlilerle THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 199 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 138'ini Fenerbahçe kazanırken, 61 maçta da Obradovic'in öğrencileri sahadan yenilgiyle ayrıldı.
KAZANMA ORANI YÜZDE 69
Obradovic, sarı-lacivertli takımla Avrupa'da önemli bir kazanma oranı yakaladı.
Tecrübeli başantrenör, geride kalan 5 sezonda Dörtlü Final oynatıp bir kez şampiyonluğa ulaştırdığı sarı-lacivertlilerle, 7 sezonda yüzde 69 gibi önemli bir galibiyet oranı elde etti.
OBRADOVİC ÖNCESİ SAYILAR DÜŞÜK
Fenerbahçe, başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'i getirmeden önce THY Avrupa Ligi'nde bu kadar başarılı istatistiklere sahip değildi. Obradovic'ten önce Avrupa Ligi'nde 118 maça çıkan sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 69 yenilgi almıştı. Fenerbahçe'nin galibiyet oranı da yüzde 41'de kalmıştı.
Sarı-lacivertliler, ayrıca THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 317 maçta elde ettiği 187 galibiyetin 138'ini de Obradovic yönetiminde aldı.
OBRADOVİC'LE 10 KUPA
Fenerbahçe Beko, başantrenörü Obradovic'le toplam 10 kupa kazandı. Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Sırp başantrenörden önce tarihinde 13 kupası bulunan sarı-lacivertliler, 6 yılda Obradovic'le 10 kupayı müzesine götürdü.
BU SEZONA ÇOK KÖTÜ BAŞLADI
Obradovic yönetiminde Fenerbahçe Beko, en kötü dönemini bu sezon yaşıyor.
Avrupa Ligi'ne ilk 10 maçta 7 yenilgi yaşayarak başlayan sarı-lacivertliler, geçen sezon 36 maçta 8 yenilgi almıştı. Başantrenör Obradovic de bu sezon en kötü Avrupa başlangıcını yaşayarak kendi adına kötü bir istatistiğe imza attı.
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
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Yorum
? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
Toplam 1
Yorum
laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Obradovic Fenerbahçe'nin başında THY Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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