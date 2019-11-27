Obradovic Fenerbahçe'nin başında THY Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıkacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Obradovic 'nin başında 'nde 200. maçına çıkacak

Obradovic Fenerbahçe'nin başında THY Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıkacak

Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü yönetiminde 'nde 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın sahasında temsilcisi Khimki'yi konuk edecek Fenerbahçe Beko'da Sırp başantrenör Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

'de 7. sezonunu geçiren Obradovic, tarihi başarılar kazandırdığı sarı-lacivertlilerle 'nde bugüne dek 199 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 138'ini Fenerbahçe kazanırken, 61 maçta da Obradovic'in öğrencileri sahadan yenilgiyle ayrıldı.

KAZANMA ORANI YÜZDE 69

Obradovic, sarı-lacivertli takımla Avrupa'da önemli bir kazanma oranı yakaladı.

Tecrübeli başantrenör, geride kalan 5 sezonda oynatıp bir kez şampiyonluğa ulaştırdığı sarı-lacivertlilerle, 7 sezonda yüzde 69 gibi önemli bir galibiyet oranı elde etti.

OBRADOVİC ÖNCESİ SAYILAR DÜŞÜK

Fenerbahçe, başantrenörlüğe 'i getirmeden önce THY Avrupa Ligi'nde bu kadar başarılı istatistiklere sahip değildi. Obradovic'ten önce Avrupa Ligi'nde 118 maça çıkan sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 69 yenilgi almıştı. Fenerbahçe'nin galibiyet oranı da yüzde 41'de kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, ayrıca THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 317 maçta elde ettiği 187 galibiyetin 138'ini de Obradovic yönetiminde aldı.

OBRADOVİC'LE 10 KUPA

Fenerbahçe Beko, başantrenörü Obradovic'le toplam 10 kupa kazandı. Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, 1 THY Avrupa Ligi, 4 Ligi, 3 , 2 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Sırp başantrenörden önce tarihinde 13 kupası bulunan sarı-lacivertliler, 6 yılda Obradovic'le 10 kupayı müzesine götürdü.

BU SEZONA ÇOK KÖTÜ BAŞLADI

Obradovic yönetiminde Fenerbahçe Beko, en kötü dönemini bu sezon yaşıyor.

Avrupa Ligi'ne ilk 10 maçta 7 yenilgi yaşayarak başlayan sarı-lacivertliler, geçen sezon 36 maçta 8 yenilgi almıştı. Başantrenör Obradovic de bu sezon en kötü Avrupa başlangıcını yaşayarak kendi adına kötü bir istatistiğe imza attı.

  1. 27.11.2019
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