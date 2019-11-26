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26 Kasım 2019, Salı
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Sepsi'yi konuk edecek

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ACS Sepsi'yi konuk edecek

, FIBA E Grubu'nun 5. haftasında yarın Romanya temsilcisi Sepsi ile karşılaşacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

E Grubu'nda çıktığı 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde mağlup olan sarı-kırmızılılar, grupta averajla üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım ile aynı puana sahip Sepsi ise ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında Polonya temsilcisi Artego, temsilcisi Lulea BBK'yi konuk edecek.

  1. 26.11.2019
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