Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ACS Sepsi'yi konuk edecek
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. haftasında yarın Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile karşılaşacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.
E Grubu'nda çıktığı 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde mağlup olan sarı-kırmızılılar, grupta averajla üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım ile aynı puana sahip ACS Sepsi ise ikinci sırada yer alıyor.
Grubun diğer maçında Polonya temsilcisi Artego, İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi konuk edecek.
- 26.11.2019
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 1
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ACS Sepsi'yi konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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