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26 Kasım 2019, Salı
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galip: 93-67

Anadolu Efes galip: 93-67

'nin 9. haftasında , sahasında 'i ağırladı. İlk periyot 18-18'lik eşitlikle geçilirken, İkinci çeyrekten itibaren Larkin ile oyuna ağırlığını koyan Efes, devreye 46-41 önde girdi.

'nin 9. haftasında , sahasında 'i ağırladı. İlk periyot 18-18'lik eşitlikle geçilirken, İkinci çeyrekten itibaren Larkin ile oyuna ağırlığını koyan Efes, devreye 46-41 önde girdi. İkinci yarıyı da iyi oynayan konuk ekip mücadeleyi 93-67 kazanırken, ligdeki 9. maçında 8. galibiyetini elde etti.

  1. 26.11.2019
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