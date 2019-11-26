Anadolu Efes galip: 93-67
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Anadolu Efes'i ağırladı. İlk periyot 18-18'lik eşitlikle geçilirken, İkinci çeyrekten itibaren Larkin ile oyuna ağırlığını koyan Efes, devreye 46-41 önde girdi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Anadolu Efes'i ağırladı. İlk periyot 18-18'lik eşitlikle geçilirken, İkinci çeyrekten itibaren Larkin ile oyuna ağırlığını koyan Efes, devreye 46-41 önde girdi. İkinci yarıyı da iyi oynayan konuk ekip mücadeleyi 93-67 kazanırken, ligdeki 9. maçında 8. galibiyetini elde etti.
- 26.11.2019
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Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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