Anadolu Efes galip: 93-67

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Anadolu Efes'i ağırladı. İlk periyot 18-18'lik eşitlikle geçilirken, İkinci çeyrekten itibaren Larkin ile oyuna ağırlığını koyan Efes, devreye 46-41 önde girdi. İkinci yarıyı da iyi oynayan konuk ekip mücadeleyi 93-67 kazanırken, ligdeki 9. maçında 8. galibiyetini elde etti.