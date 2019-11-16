MAÇ SONUCU Anadolu Efes 81-71 Türk Telekom - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler Basketbol Haberleri MAÇ SONUCU Anadolu Efes 81-71 Türk Telekom

MAÇ SONUCU 81-71

MAÇ SONUCU Anadolu Efes 81-71 Türk Telekom

ING 8. hafta mücadelesinde , sahasında 'u 81-71 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 7. galibiyetini aldı, Türk Telekom 5. mağlubiyetini yaşadı.

NG 8. hafta mücadelesinde , sahasında 'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Pleiss ile pota altını etkili kullanan Anadolu Efes, 3 sayı çizgisinin gerisinden ise 4 isabet buldu. Lacivert-beyazlı takım, Wiltjer ile dış atışlardan skor üreten Türk Telekom karşısında ilk periyodu 25-24 üstün kapattı.

İkinci periyodun başında iki ekip de sayı bulmakta zorlandı. Takımların hızlı hücumlardan skor ürettiği ve üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği kalan bölümde Anadolu Efes'in Micic ve ile kaydettiği basketlere Türk Telekom, Hunter, Fall, ve ile yanıt verdi. Karşılaşmanın ilk çeyreği 41-41 berabere tamamlandı.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Türk Telekom, ile boyalı alandan, Anadolu Efes ise Anderson ile 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üretti. Lacivert-beyazlı takım, 25. dakikayı 49-47 önde geçti. Türk Telekom, hücumda ritmini kaybeden Anadolu Efes karşısında Şafak Edge'nin 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 28. dakikada 4 sayılık fark yakaladı: 50-54. Ardından 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, bitime 28 saniye kala skoru 60-54'e getirdi. Konuk takım, kalan bölümde Muhammed Baygül ile serbest atış çizgisinden sayı buldu ve final periyoduna Anadolu Efes'in 60-56 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyoda hücumda oldukça iyi başlayan Anadolu Efes, Pleiss'in kaydettiği sayılarla 35. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 71-61. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, sahadan 81-71 galip ayrıldı.

  1. 16.11.2019
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