Fenerbahçe Beko'dan transfer hamlesi

Kanarya, Unics Kazan'ın 26 yaşındaki 1.89'luk guardı Pierria Henry ile Barcelona'nın 29 yaşındaki 2.03'lük şutörü Chris Singleton ile görüşmelere başladı. Başantrenör Zeljko Obradovic'in ısrarcı olduğu bu iki ismin de imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.