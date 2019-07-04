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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe Beko'dan transfer hamlesi

Fenerbahçe Beko'dan transfer hamlesi

Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi ve Tahincioğlu Süper Ligi'nde şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler, CSKA ile sözleşmesi sona eren Nando de Colo için temaslarını sürdürürken, gündemine iki isim daha aldı.

Kanarya, 'ın 26 yaşındaki 1.89'luk guardı Pierria Henry ile 'nın 29 yaşındaki 2.03'lük şutörü Chris Singleton ile görüşmelere başladı. Başantrenör 'in ısrarcı olduğu bu iki ismin de imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.

  1. 4.7.2019
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