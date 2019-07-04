Fenerbahçe Beko'dan transfer hamlesi
Geçtiğimiz yıl THY Avrupa Ligi ve Tahincioğlu Süper Ligi'nde şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Nando de Colo için temaslarını sürdürürken, gündemine iki isim daha aldı.
Kanarya, Unics Kazan'ın 26 yaşındaki 1.89'luk guardı Pierria Henry ile Barcelona'nın 29 yaşındaki 2.03'lük şutörü Chris Singleton ile görüşmelere başladı. Başantrenör Zeljko Obradovic'in ısrarcı olduğu bu iki ismin de imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.
- 4.7.2019
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acg bu adam bize lazım değil.
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