Dünya devinden büyük bomba! Obradovic Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Son dakika haberleri...

Yunanistan temsilcisi daha önce takımı başarıdan başarıya koşturan başantrenör Obradovic için transfer teklifinde bulundu. Star'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Sırp koç ise teklifi geri çevirdi.

Panathinaikos geçen sezon da Obradovic'e teklifte bulunmuş ancak ünlü teknik adam Fener'de kalmıştı. Obradovic 1999-2012 yılları arasında çalıştırdığı Panathinaikos'la 5 kez Euroleague, 11 defa da Yunan Ligi şampiyonu olarak rekor kırdı.

Bu arada henüz sözleşme yenilemeyen Yunanlı guard Kostas Sloukas'ın Fenerbahçe ile yeniden prensipte anlaştığı belirtildi. Sloukas'a Barcelona ve CSKA Moskova talip olmuştu.

OBRADOVIC KİMDİR?

Zeljko Obradovic 9 Mart 1960 tarihinde Sırbistan'ın Cacak şehrinde dünyaya geldi.

Sırp basketbol koçu Obradovic Fenerbahçe Ülker'i çalıştırmaktadır. Fenerbahçe Ülker'e gelmeden önce 13 yıl boyunca efsaneleştiği Panathinaikos takımını çalıştırdı. 8 kez Euroleague'i kazanan koç, bu alanda rekoru elinde bulundurmaktadır. Aynı zamanda eski bir basketbol oyuncusu olan Obradovic, Borac Cacak ve Partizan takımlarında oynadı.

Oyunculuk Kariyeri



Zeljko Obradovic kariyerine doğduğu şehrin takımı Borac Cacak'ta başladı. Borac Cacak'ta 1980-1984 sezonları arasında oynadıktan sonra Sırbistan'ın köklü takımlarından Partizan'a transfer oldu. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Obradovic 1984-1991 yılları arasında Partizan'da oynadı. Partizan ile 1 kez Koraç Kupası, 1 kez Yugoslavya Ligi ve 1 kez Yugoslavya Kupası'nı kazandı.

Ayrıca 1987-1988 sezonunda Euroleague'de 3. olan Partizan takımının bir oyuncusuydu. Yugoslavya Milli Takımı'nı da temsil eden Obradovic, 1988 yılı Seoul Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya, 1990 yılı FIBA Dünya Şampiyonası'nda ise altın madalya kazandı. Oyuncu olduğu dönemde talihsiz bir kaza yaptı. Arabasıyla bir yayaya çarparak ölümüne neden oldu ve 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zeljko Obradovic Partizan'dan koçluk teklifi alınca 31 yaşında emekli olmaya karar verdi.

Koçluk Kariyeri



Zeljko Obradovic 1991 yazında Dusan Ivkovic'in çalıştırdığı Yugoslavya Milli Takımının kaptanı olarak Eurobasket'e hazırlandığı sırada Partizan yetkilileri tarafından koçluk teklifi aldı. Obradovic ilginç bir şekilde apar topar teklifi kabul etti ve Yugoslavya Milli Takım kadrosundan ayrılarak Partizan'ın başına geçti. 1991-1992 yılında Partizan ile Euroleague, Yugoslavya Ligi ve Yugoslavya Kupasını kazandı.

2 sezon Partizan'ı çalıştırdıktan sonra 1993 yılında İspanyol ekibi Joventut Badalona'nın başına geçti. 1 sezon Joventut Badalona'da kalan Obradovic, Euroleague şampiyonluğunu 2. kez yaşadı ve önemli takımların dikkatini çekti. Real Madrid ile anlaşan Zeljko Obradovic 1995 yılında Euroleague'i kazandı. 1996-1997 sezonunda ise Saporta Kupası'nı kazandı. 1997 yılında Real Madrid'den ayrılarak İtalyan takımı Benetton Treviso'nun başına geçti. Benetton Treviso'da diğer takımlarda kazandığı başarıları yaşayamasa da takımın müzesine 1 İtalya Süper Kupası ve 1 Saporta Kupası kazandırdı.

1999 yılında taraftarının sevgilisi olacağı Panathinaikos'un koçluk teklifini kabul etti. 1999 yılından 2012 yılına kadar Panathinaikos takımının başında olan Zeljko Obradovic, 5 kez Euroleague Şampiyonluğu, 11 kez Yunanistan Ligi Şampiyonluğu ve 7 kez Yunanistan Kupası'nı kazandı. Ayrıca 2007 ve 2011 yıllarında Euroleague'de Yılın Koçu Ödülüne layık görüldü.

2012 yılında Panathinaikos'tan ayrılan Zeljko Obradovic, 2013 yılında Fenerbahçe Ülker ile 2 yıllık 3 milyon Euro değerinde bir anlaşma yaptı.